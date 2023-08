Camaiore d’altri tempi Stasera la Roxy Band

Le note di Vasco risuoneranno stasera a Camaiore: da "Albachiara" a "Vita spericolata" fino agli ultimi successi, stasera la Roxy Bar Band animerà il battesimo della fiera. Dall’11 al 15 agosto torna infatti "Camaiore d’Altri Tempi – Follie di Ferragosto", il tradizionale evento dell’agosto camaiorese. Oltre alla storica mostra-mercato promozionale dedicata al mondo “di una volta” e al tempo che fu, che quest’anno consta di oltre 60 banchi, di collezionisti e commercianti e sarà interamente dedicata all’antiquariato, al modernariato e al vintage, la manifestazione ospiterà serate musicali in uno stile spiccatamente revival in Piazza XXIX Maggio.

Stasera andrà in scena la serata inaugurale “Aspettando Camaiore d’Altri Tempi”, che quindi non vede in Centro Storico la presenza della fiera. Protagonista assoluta sarà la Roxy Bar Band, la tribute band ufficiale di Vasco Rossi che, dal 1988, con la voce del frontman Stefano Ricci, ripropone dal vivo i capolavori e i più grandi successi della più grande rockstar italiana. A Camaiore si prospetta una serata unica e irripetibile: nella band, in via del tutto eccezionale, saranno presenti due ospiti di assoluta eccellenza come Maurizio Solieri e Andrea Braido, storici chitarristi del Blasco, per anni insieme a lui nei tour dei record di una carriera straordinaria. Due stili diversi, due purissimi talenti della chitarra: Solieri e Braido si ritroveranno in Piazza XXIX Maggio, tornando finalmente a calcare lo stesso palco per una serata che si preannuncia memorabile e uno show senza eguali destinato ad entrare nella storia. La serata è ad ingresso libero. Lo spettacolo inizierà alle 21.

I.P.