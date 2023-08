Camaiore, controlli negli stabilimenti balneari: 3mila euro di multe

Camaiore (Lucca), 19 agosto 2023 - Avevano attrezzato tende e tavoli apparecchiati sull'arenile, con la clientela che stava consumando, superando gli spazi previsti nel regolamento. Per questo tre stabilimenti balneari sono stati multati dalla polizia municipale di Camaiore, Versilia, nel corso di una serie di controlli sull'area demaniale svolti ieri sera sulle attività dotate di esercizio di somministrazione alimenti e bevande. Prevista una sanzione di oltre mille euro per ogni stabilimento per violazione del codice della navigazione. “La categoria era stata avvisata all'inizio di stagione, sia da noi che dal sindaco - spiega in una nota il comandante della municipale Claudio Barsuglia -. È una concorrenza sleale che danneggia le altre categorie che fanno somministrazione. Continueremo nelle attività di controllo”.