Camaiore Comune su WhatsApp. Le notizie dall’ente sul telefonino

Il comune di Camaiore torna su Whatsapp. Con l’ultimo aggiornamento, l’app di messaggistica più utilizzata ha introdotto una nuova funzione, i canali: si tratta di vere e proprie pagine in cui è possibile ricevere informazioni, notizie e aggiornamenti direttamente all’interno di Whatsapp. Il Comune ha deciso di cogliere la palla al balzo creando un suo canale, che permetterà

di rimanere costantemente aggiornati sulle attività dell’ente ricevendo una notifica ogniqualvolta venga pubblicato un contenuto. Il link per entrare nel canale è si trova sul sito del Comune: una volta entrat, bisogna cliccare su “iscriviti” in alto a destra e attivare la campanella (sempre in alto a destra). Il servizio è gratuito e non vincolante, di semplice fruizione e a piena tutela della privacy personale (non vengono mostrati, ad esempio, numero di telefono e immagine profilo dell’utente).