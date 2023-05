Camaiore Coldiretti porta i bimbi a lezione di agricoltura e cibi sani

I tutor di Coldiretti portano le stagioni dell’agricoltura e la sana alimentazione in classe. Circa 150 alunni del Comprensivo 1 di Camaiore e del Pascoli di Barga hanno in mano vasetti e terriccio per una lezione di orticoltura, con l’obiettivo didattico di capire come si coltiva una piantina di pomodoro partendo da un seme e di ragionare su un’alimentazione più completa, genuina e stagionale. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la coordinatrice provinciale del movimento femminile Coldiretti di Lucca, Veronica Ranfagni. "Il progetto è sviluppato in due fasi – spiega la responsabile Francesca Buonaugurelli –: una parte teorica che grazie a simpatici cartoni animati e materiale didattico le scuole hanno potuto svolgere in autonomia, e una pratico con il coinvolgimento dei nostri tutor che sono entrati nelle classi per insegnare ai piccoli alunni a coltivare una piantina di ortaggi o per esempio conoscere meglio il lavoro delle api. Piccole esperienze per fare un grande passo verso una maggiore conoscenza di ciò che mangiano e che fa bene alla salute".