Camaiore Camminata del Cuore La prima edizione è già un successo

Boom di iscritti alla prima edizione della "Camminata del cuore" di Lido di Camaiore: sette chilometri di passeggiata sul lungomare a cui prenderanno parte oltre mille persone, per una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione organizzata da "Sei Versilia aps", che già si occupa di appuntamenti apprezzati come FrancigenAmica, Merry Walk e WakeUp Run. L’evento è organizzato con il patrocinio di Regione e Comune e in collaborazione con i professionisti del Centro medico specialistico Versilia e l’associazione italiana cardiopatici: il programma prevede infatti interventi di specialisti e check up gratuiti, tra cui il test della glicemia in collaborazione col reparto di Diabetologia dell’Asl Toscana Nord-Ovest. Le operazioni partiranno già nel primo pomeriggio: dalle 15,30, al Villaggio dell’evento in zona Pontile, gli iscritti potranno effettuare gli screening e la valutazione dei parametri metabolici. La camminata, che ha fatto registrare il sold out, partirà alle 18,30. Al termine, è previsto un aperitivo nella suggestiva location del Pontile.