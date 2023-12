Camaiore Banchi sparpagliati. L’esperimento convince poco

L’esperimento del mercato ‘diffuso’ non riscuote successo: fino al 15 gennaio infatti, in parte sarà lungo il viale Oberdan, ma molti cittadini lo trovano dispersivo e scomodo. Non è semplice adesso dislocare il mercato settimanale che ha il fulcro il piazza XXIX Maggio, mezza invasa da arredi natalizi e mezza libera per far passare le auto. I banchi sono sparsi qui, in piazza San Bernardino, nella via centrale, in via Oberdan: ieri la gente faceva un po’ fatica e soprattutto il traffico dall’ingresso della città si è ingolfato per molti parcheggi selvaggi lungo il viale chiuso nel tratto da via Carignoni alla piazza. Il mercato appare già di base parecchio smembrato rispetto ad una collocazione omogenea ed armoniosa: “ Troppo dispersivo, non troviamo i banchi di riferimento “ hanno detto i cittadini. Inoltre, ad esempio, chi doveva raggiungere il Palasport, e non sono pochi, e’ stato costretto a passare dalla Vecchia Provinciale e dai Frati facendo un giro lungo. “Per fortuna e’ solo fino al 15 gennaio….” hanno detto in tanti clienti.