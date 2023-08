"Minimizzare le problematiche legate alla sicurezza significa ignorare le necessità dei cittadini, che si sentono sempre più abbandonati a se stessi". Commenta così Cinzia Romboni, consigliera di comunale di Fratelli d’Italia, la situazione che si sta vivendo a Camaiore. Una situazione che, secondo lei, non è più tollerabile. È infatti sempre più grave e con una diffusione capillare, denuncia la consigliera, il problema della microcriminalità. "Abbiamo evidenziato tante volte il preoccupante aumento di atti vandalici su tutto il territorio attraverso articoli sulla stampa locale o con segnalazioni in consiglio – continua Romboni – ma abbiamo sempre trovato scarso interesse a partire dallo stesso sindaco Marcello Pierucci. Alcuni nostri consiglieri già lo scorso novembre hanno avuto un incontro con il prefetto a Lucca, proprio per un focus sul fronte sicurezza e prevenzione dei reati". Per Fdi è necessario un investimento serio che porti a coinvolgere le forze dell’ordine e soprattutto la polizia municipale, ampliando la pianta organica e gli orari di servizio (anche in borghese) così da garantire una vigilanza ventiquattr’ore su ventiquattro. Non solo nei mesi estivi, ma anche durante i fine settimana invernali, quando il territorio si svuota.

M.L.