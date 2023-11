Camaiore Appello alle aziende: "Adottate le rotonde stradali"

È aperto il bando ’Adotta una rotonda’. Il Comune ha deciso di riaprire alle adozioni delle rotonde con affidamenti a soggetti pubblici o privati in forma volontaria, in cambio della posa di un cartello istituzionale informativo e, quindi, con un relativo "ritorno d’immagine". Una disciplina scritta consentirà dunque a chiunque voglia farlo di prendersi cura del proprio territorio e dei beni della collettività. "L’amministrazione comunale vuole incentivare la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica – commenta il sindaco Marcello Pierucci –; ora ampliamo la faccenda, riaprendo alle adozioni delle rotonde, già attuate in passato. Perché i beni pubblici, in quanto tali, appartengono a tutti noi: il contributo che ogni cittadino vorrà dare alla comunità per noi è prezioso". Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle 10 di giovedì 23 novembre.