Camaiore Anziana muore nell’Rsa. La figlia: "Grazie a chi l’ha accudita"

Sentito ringraziamento al personale della rsa ’Casa dei Nonni’ da parte di Simona Risoli. "È un mese e poco più che mia mamma Gabriella ci ha lasciato – scrive –; avendo perso anche mio fratello, non riuscendo a occuparmente a causa della sua grave disabilità, ho dovuto inserirla nella rsa. Gli ultimi dieci anni della sua vita li ha passati con voi, in quella che sarebbe stata la sua ultima casa. E come casa lei la sentiva grazie alle cure e alle attenzioni, specie nel periodo del Covid. Infermieri, Oss e animatrici hanno fatto veramente del loro meglio. Voglio pertanto esprimervi dal profondo del cuore il mio più sincero e caloroso ringraziamento per quello che avete fatto in questi anni dando a Gabriella e agli altri ospiti un affetto che va al di là del mero lavoro. Grazie per il vostro impegno, la pazienza e la dedizione nel difficile compito di farla sentire come a casa, giorno dopo giorno. Il vostro lavoro non è solo una professione, ma una e vera e propria missione che cambia vite. Che Dio via dia la forza di continuare. Un ringraziamento anche alla direzione della Casa dei Nonni – conclude Risoli – che ha sempre lavorato per il meglio".