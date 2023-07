Camaiore Antenna al campo Tori FdI all’attacco: "Va bloccata"

"Antenne come funghi: l’ultima al campo Tori e va bloccata". Così Fratelli d’Italia attacca l’amministrazione comunale sul metodo di istallazione degli impianti di telefonia mobile. Allo stadio comunale se ne sta ultimando un’altra, di Iliad stavolta, e una ancora al Tori: per la prima entreranno nelle casse comunali 13.500 euro annui. Ma le onde elettromagnetiche? Su questo dibatte Cinzia Romboni (FdI) che polemizza proprio sulla zona del Tori, data la presenza di tanti giovani atleti del Camaiore Calcio e di atletica. “Siamo rimasti basiti nello scoprire che la nuova antenna verrà sistemata in prossimità del Campo Tori: una scelta veramente inopportuna e mi chiedo come l’Amministrazione l’abbia potuto permettere - assicura - Oltre allo scempio estetico, la zona è stata già fortemente svalutata e deturpata dal centro di raccolta rifiuti, ci preoccupa soprattutto il lato legato all’inquinamento ambientale, dovuto alle onde elettromagnetiche".