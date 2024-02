Camaiore Annullato il Carnevale. Resta solo la rievocazione storica

Annullato il Carnevale in centro di sabato sera: la concomitanza con la Darsena fa fare marcia indietro al Comune. Resta il Carnevale medievale del pomeriggio come rievocazione dell’antica festa in piazza Diaz: l’amministrazione comunale ne ha deciso l’annullamento per la serata a seguito di un’attenta riflessione. V l’impossibilità di individuare un’ulteriore data che possa permettere il successo dell’iniziativa, l’evento purtroppo non si terrà. Confermata invece la giornata di rievocazione storica del Carnevale Medievale nel pomeriggio di sabato. In piazza Diaz a partire dalle 18, l’arrivo del corteo storico che partirà da via Vittorio Emanuele. Il riferimento è al 1491, quando il doge di Genova arrivò a Camaiore in esilio e in suo onore fu organizzato un meraviglioso carnevale. Gian Galeazzo Fregoso, il doge, arriverà insieme alla figlia Lucrezia e in piazza lo attenderà una messa in scena storica tra fauni, ninfe, foreste magiche, danze e teatro. Coinvolto il Rione Montebello con cibo di stampo medievale e vino cotto per tutti.