Camaiore Affondo di Frugoni "Troppo pochi i fondi dal Pnrr"

"Pochi fondi dal Pnrr a Camaiore". L’sos arriva da Simone Frugoni, consigliere di Fratelli d’Italia. "I fondi ricevuti sono pochi di fronte ai milioni che arriveranno in Versilia – spiega –: ci sono delle evidenti mancanze la cui responsabilità ricade tutta sull’amministrazione Pierucci che sta di fatto compromettendo il futuro del nostro Comune. Il Pnrr è un’opportunità irripetibile – continua –, una risorsa che avrebbe potuto dare nuovo slancio al nostro territorio, ma che l’incapacità del centrosinistra ha fatto naufragare. Mentre gli altri comuni versiliesi hanno approfittato di questa occasione, Camaiore rimane in disparte, eppure ci sarebbero stati tanti settori su cui lavorare, dalla sostenibilità all’innovazione alla riduzione di emissioni. Nel prossimo consiglio, presenterò un’interrogazione per avere almeno delle spiegazioni: i cittadini hanno il diritto di sapere quali progetti sono stati presentati e quali respinti – conclude il consigliere di Fdi – e del perché Camaiore ha ottenuto solo finanziamenti marginali".