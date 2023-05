Calcio e beneficenza La nazionale artisti tv sfiderà i carnevalari

Nei sorrisi e nei ricordi dei parenti e degli amici di Aurora Francesconi, si svolgerà sabato 20 luglio allo stadio comunale di Camaiore l’evento “In campo per voi”, partita benefica di calcio che vedrà in campo la Nazionale Italiana Artisti TV contro la Rappresentativa Coppa del Mondo del Carnevale. Organizzato con il Patrocinio del Comune di Camaiore e la collaborazione del Camaiore Calcio, l’appuntamento di solidarietà vede impegnate in prima fila le associazioni “Aurora” con la madre Elisa Domenici e le cugine di Aurora, Greta e Claudia Gabrielli, “I Salmastrosi” con il presidente Simone Tarducci, i rappresentanti della Coppa del Mondo del Carnevale di Viareggio Marco Biancolini e Leonardo Bonuccelli e l’Associazione In Gioco per la Solidarietàcon il suo presidente Federico Pedonese.

"Sarà un evento nell’evento – hanno detto gli organizzatori nel corso della presentazione ospitata al bagno Arizona in Darsena – visto che, prima della partita benefica, parteciperanno anche le ragazze della Raffaello Motto di Viareggio che si esibiranno in uno spettacolo di ginnastica, oltre alla Filarmonica Versilia di Capezzano che sfilerà con le proprie majorettes e suonerà alcuni brani celebri del Carnevale di Viareggio".

L’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Italiana Sindrome ADNP, un’associazione giovanissima nata nel febbraio del 2022 così chiamata dal nome del gene ADNP, responsabile di questa patologia genetica rarissima, diagnosticata per la prima volta solo nel 2014. Una gravissima malattia che provoca una disabilità intellettuale sindromica rara, caratterizzata da ritardo dello sviluppo globale, problemi gastrointestinali, ipotonia, ritardo del linguaggio, disturbi comportamentali e del sonno e tratti autistici. "L’obiettivo – proseguono gli organizzatori – è quello di sensibilizzare più persone possibili su questa rarissima malattia".

Per questo sono già in prevendita i biglietti della partita al costo di 10 euro l’uno in più punti vendita: a Viareggio, presso Franca Ferrucci Hair Diffusion e Pasticceria Aladin e a Camaiore presso la Pasticceria Rossano e Cuori e Lanterne. Inoltre è previsto anche l’acquisto dei biglietti “in sospeso”, ossia la possibilità di acquistare biglietti e poi donarli a tutti coloro che, non potendoli acquistare, vorranno partecipare alla partita. "Il nostro appello – concludono i promotori della manifestazione – è quello di rispondere presenti e riempire lo stadio di Camaiore con la presenza di tantissime famiglie, bambini e ragazzi a seguito, per poter raccogliere più fondi possibili necessari all’Associazione Italiana Sindrome ADNP. Ovviamente saranno benvenuti tutti gli sponsor e tutti coloro che vorranno eseguire donazioni per la ricerca nel ricordo di Aurora Francesconi".