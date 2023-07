Calciatori della Roma e della Nazionale in 'quasi rissa' a Forte dei Marmi

Urla, spintoni, minacce di passare alle mani. Tutta colpa, a quanto pare, di un bisognino fisiologico che nel cuore della notte non poteva più essere controllato. Protagonisti della quasi rissa scoppiata nella notte fra sabato e domenica a Forte dei Marmi, non due turisti qualsiasi, ma due calciatori famosissimi della Roma e della Nazionale italiana. Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola, fresco sposo, avevano infatti deciso di trascorrere – come del resto altri calciatori – gli ultimi giorni di vacanza in Versilia, a Forte dei Marmi, prima di riunirsi con la squadra a Trigoria agli ordini di Mourinho. Con le rispettive consorti erano uscite da un locale quando uno dei due si è fermato a fare i suoi bisogni su un muro di una casa, forse proprio sulla porta. Cosa che ha scatenato la risentita reazione di un residente che vista la scena ha apostrofato i due in malo modo. ne è nato un battibecco anche violento che è stato ripreso da qualcuno con un telefonino. Il video, poi diventato virale, è finito su Tik Tok. La discussione coinvolge tante persone, poi finalmente torna la calma. E i due calciatori se ne vanno per la loro strada.