Serie C1. È una cavalcata straordinaria quella che, oramai, divide il Versilia alla straordinaria promozione in serie B. In quel di Massa arriva un 4-1, quasi in scioltezza, firmato Gambino 2, Tintori e De Angeli. Adesso per la promozione basta giusto la matematica. “Abbiamo 10 punti da gestire e 8 partite da giocare - sottolinea Matteo Paperini -. Vincere a Massa era importante”. Classifica: Versilia 60; Futsal Torrita 50; Monsummano 49; Città di Massa 44; San Giovanni 43; Alberino 39; Tau Futsal 35; Ibs Le Crete 30; La 10 Livorno 27; Verag Villaggio 26; Virtus Poggibonsi 22; Five to Five 16; Deportivo Chiesanuova 15; Gf Rione 12; Firenze 9.

Coppa Italia Nazionale. Nell’andata dei quarti il Versilia cade 3-0 in Lombardia, sul campo della Real Sesto. “Con le assenze di Ussi, D’Onofrio, Bandinelli, Cattani e Bonelli, abbiamo affrontato una squadra fortissima - argomenta ancora Paperini - con tre stranieri, fra cui il brasiliano De’ che ha disputato la finale della liga brasiliana, e l’azzurro Under 21 Zaninetti. Al ritorno cercheremo l’impresa”.

Giovanili. La Under 16 perde 6-3 a Fucecchio (Barsanti 2, Pagni); la Under 13 vince 11-5 a Prato (Dini 8, Cerruto 2, Zuppardi); Piccoli Amico vincono 4-2 a Prato (Rossi 4); la Under 19 vince 6-5 a Poggibonsi (Gigliotti 3, Neri, Ricci, Polloni) e centra i playoff scudetto.

Serie C2. Il Massarosa C5 supera 6-2 la SecurJob con Tonelli 2, Rosata, Roggio, Paolicchi e Polloni. “Bella prestazione, in particolare nella ripresa - commenta Matteo Panconi -. Restiamo agganciati alla zone alta della classifica”. Classifica: Futsal Lucchese 56; San Frediano 55; Quattrosquadre e Cus Pisa 46; Futsal Viareggio 43; Futsal Massa 42; Massarosa C5 41; Margine Coperta 33; Montalbano Cecina 24; Scintilla 1945 20; SecurJob e Elba’97 18; Toringhese C5 16; Atletico Viareggio 8; Giovani Granata Monsummano 4.

Sergio Iacopetti