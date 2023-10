Caffè e pane fresco. Il risveglio del sabato nell’angolo del Varignano profuma di tranquillità

Mannocchi

"Non ci si leva le gambe". Gergale, di fronte al caffè fumante, uno sguardo d’intesa col barista. Ha il giornale aperto di fronte a sé, annusa l’aroma della tazzina mentre scorre i titoli e legge qualche riga qua e là. Sta sfogliando le prime pagine, cronaca nazionale. Probabilmente parla della guerra. Il barista, per tutta risposta, gli lancia un’espressione, condita da un sospiro, che vuol dire tutto e nulla, mentre schiaccia il pulsante della macchinetta per servire altri due espressi. È un sabato mattina placido e dai ritmi compassati, qui al Varignano. I cancelli della scuola sono chiusi e manca il consueto cicalio di voci infantili che si sparge dalle finestre. Per le famiglie è il momento del risveglio; in giro ci sono soprattutto anziani. Che si ritrovano all’antica, senza darsi appuntamento, nei tanti baretti che punteggiano le arterie del quartiere. Quei posti dove il caffè è ancora un rito collettivo, e non uno stimolante che aiuta ad affrontare la prospettiva di otto ore di ufficio.

Nel quartiere più densamente popolato della città, la socialità ha ancora un ruolo importante. Con risvolti positivi per tutto il tessuto, anche quello commerciale. Il caffè, il giornale, le prime due chiacchiere della giornata creano interazione, movimento. E attorno a questi piccoli centri di richiamo, in una sorta di trickle-down, si affastellano il panificio, la macelleria, l’edicola, la pasticceria: tutti col loro piccolo nucleo di clienti mattutini che allungano la strada di qualche metro per portare a casa il pane fresco, o magari un dolcetto ai nipoti che ancora devono svestire il pigiama.

Qui, in questa dimensione comunitaria – o comunque in cui la socialità di borgata ha ancora un ruolo importante – anche il piccolo commercio di vicinato riesce a tirare qualche boccata d’ossigeno, nonostante l’assalto congiunto dei due grandi nemici dei piccoli negozianti: da una parte l’accentramento negli store, superstore, supermercati e super centri commerciali, dall’altro l’e-commerce, che per diversi anni è rimasto in sordina, prima di esplodere con tutto il suo potenziale durante la pandemia. In un processo che appare difficilmente reversibile. La comodità del click e della polliciata sul vetro dello smartphone contro il ciclo slow dell’uscita di casa, magari a piedi, per fare il giro delle tre, quattro attività di fiducia, in cui sul bancone finiscono la merce, due pettegolezzi e un paio di commenti sulle primizie di giornata, come succedeva una volta. E come ancora accade, anche se in misura estremamente ridotta, in qualche frammento sui generis della città.

Per carità, non tutto è rose e fiori. E anche in quest’area di Viareggio, lungo le vie principali, capita di imbattersi in più di una sequenza di saracinesche abbassate. In via del Pastore, proseguendo oltre il Fienile per qualche centinaio di metri, almeno la metà dei fondi ha i battenti chiusi: campeggiano solo dei cartelli ‘affittasi’ e ‘vendesi’, uno di fianco all’altro. E in via Aurelia Sud, superato l’Eurospin in direzione monti, una lunga teoria di fondi sfitti svuota il marciapiede, che così diventa un improvvisato parcheggio per motorini e biciclette.

Proseguendo a ritroso verso il parco commerciale Burlamacca, sempre lungo la via Aurelia Sud, il mondo torna a colori. Con i suoi bar, i negozi alimentari etnici – il Varignano è uno dei quartieri con la maggiore integrazione –, le pizzerie, i kebab e tante piccole attività dedicate che sopravvivono grazie a una clientela che ricerca il legame e la fiducia con chi ci lavora, senza affidarsi alle recensioni di app, portali web e siti internet. La maggior parte dei locali, a quest’ora, sono chiusi. Ma tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio inizieranno a scaldare i motori, proseguendo a lavorare fino a tarda serata. Contribuendo, così, anche alla sicurezza: le attività aperte portano luce, movimento, persone. E allontanano il degrado, che invece fiorisce nell’abbandono, come insegnano ancora, purtroppo, diverse zone della città.