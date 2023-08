Cade da una minimoto Paura per una bambina

Era andata al crossodromo di Pioppogatto per provare una minimoto che i genitori le avrebbero comprato. Ma durante il giro di prova è caduta e si è ferita. Vittima dell’incidente – che per fortuna non ha avuto conseguenze particolarmente gravi – una bambina di 9 anni di Pisa arrivata ieri pomeriggio insieme ai nonni e ai genitori. La piccola ha riportato traumi e ferite alla testa e in varie parti del corpo, ma il fatto che indossasse il casco e tutti gli altri dispositivi di sicurezza previsti dalla legge, ha per fortuna mitigato gli effetti della caduta.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio poco dopo le 18. I primi a soccorrere la bambina che si era molto spaventata sono stati i genitori e i gestori dell’impatnto che hanno immediatamente fatto scattare i soccorsi. La sala operativa del 118 ha mandato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Massarosa con infermiere a bordo. Ed è stato quest’ultimo – in considerazione del trauma cranico e toracico riportato dalla bambina – che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, atterrato direttamente dentro il crossodromo. La bambina è stata trasferita all’ospedale Cisanello di Pisa dove la tengono sotto osservazione. Ma, come dicevamo le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale di Massarosa e i carabinieri per i rilievi del caso.

Il crossodromo di Pioppogatto è stato inaugurato a dicembre dello scorso anno e lungo il circuito di un chilometro accogli quanti condividono la passione per il motocross.