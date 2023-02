Caccia in padule, norme e divieti

Dopo l’adozione del nuovo regolamento che vieta l’uso del piombo nelle zone umide, il governo ha emesso un vademecum per i cacciatori. In particolare, dal testo si evince che ai cacciatori è comunque permesso transitare nelle zone dove si applica il divieto ed essere in possesso delle munizioni senza essere sanzionati: gli potrà esser chiesto, però, di dimostrare che le munizioni servono a sparare altrove. La sanzione scatta in prossimità delle zone umide se il cacciatore viene trovato col fucile carico. Tra le zone umide non rientrano pozzanghere, acquitrini e zone umide temporanee.