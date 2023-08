Caccia alle tartarughe Rovinano l’ecosistema

Al Lago di Porta è partita la caccia alle tartarughe palustri americane del genere Trachemys. E per catturarle si usano delle zattere speciali: trappole galleggianti studiate apposta per prenderle vive. L’obiettivo è tenere sotto controllo questa specie esotica invasiva che danneggia l’ecosistema del Lago di Porta, e non solo, tant’è che il ministero dell’ambiente ha approntato un apposito ‘Piano nazionale per la gestione della testuggine palustre americana’. Arrivata in Italia attraverso il commercio, questa specie viene venduta come animale di compagnia, ma una volta abbandonata in natura è diventata una seria minaccia per le tartarughe autoctone in via di estinzione, oltre a influire negativamente sulle comunità acquatiche degli ambienti colonizzati attraverso la predazione di una grande varietà di specie animali, tra cui insetti acquatici, crostacei, pesci e anfibi, e nutrendosi anche di vegetazione acquatica. La scorsa estate il tentativo di cattura nel Lago di Porta, con le reti, non aveva funzionato bene. Molto meglio l’esperimento con le zattere: le tartarughe, catturate vive dalla “Salvambiente servizi“ di Cascina, vengono poi trasferite all’oasi Wwf dei Ronchi gestito dall’associazione “L’Assiolo“.