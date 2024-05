Caccia al pirata della strada. Grave scooterista travolto

Ancora un incidente stradale (piuttosto grave), ancora un automobilista che si allontana senza prestare soccorso. E quindi ancora un responsabile che, al momento – a dispetto delle indagini e delle ricerche delle autorità investigative – resta ignoto. L’ultimo episodio giovedì sera attorno alle 22. Un uomo di 61 anni residente a Pisa è stato travolto da un’auto mentre con il suo scooter percorreva la variante Aurelia in direzione Nord. Per quanto fino adesso ricostruito dagli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto, lo scooter, all’altezza dell’uscita Viareggio sud, è stato tamponato da un’auto che ha prima rallentato e poi proseguito la sua corsa senza chiamare i soccorsi. Che sono stati invece attivati da altri automobilisti in transito che si sono fermati per prestare aiuto allo scooterista rovinosamente caduto sull’asfalto. Sul posto l’automedica e un’ambulanza fatta allertata dal 118.

L’uomo ha riportato diversi traumi in varie parti del corpo, ma non ha mai perso conoscenza. Ai primi soccorritori ha detto di essere strato tamponato da una macchina che poi non si è fermata dopo l’urto. Ma né lui nè altri testimoni hanno saputo offrire agli agenti della municipale indicazioni più specifiche per rintracciare il pirata della strada. Il ferito, una volta che sono state stabilizzate le condizioni, è stato trasportato in ambulanza direttamente all’ospedale di Cisanello a Pisa in codice rosso, dove è attualmente ricoverato. Nel frattempo vanno avanti le indagini della Polizia municipale. Al vaglio – oltre alle testimonianze dei primi soccorritori – anche le immagini delle videocamere della zona che possono aver inquadrato l’auto sospetta all’ingresso o all’uscita della variante Aurelia. Sull’asfalto sono stati raccolti anche resti di auto che possono aiutare gli investigatori a riconoscere il modello dell’auto coinvolta nell’incidente stradale di giovedì sera. Sono state anche allertate le carrozzerie della zona nella speranza che qualcuno possa effettuare una riparazione pensando di non destare sospetti. Insomma tutte le strade investigative sono state aperte con l’obiettivo di assicurare alla giustizia l’ennesimo pirata della strada

Red Viar.