Byron rilancia con 18 nuove suites Alla storica Villa si affianca il Sasso

Diciotto nuove suite, un servizio di conciergerie dedicato e due ristoranti completamente rinnovati. L’Hotel Byron, 5 stelle fronte mare, riapre il 19 maggio dopo lunghi interventi di ampliamento che hanno comportato la demolizione dell’adiacente ex Blume acquistato dalla proprietà. "Il Byron nasce da una dimora storica degli inizi del ‘900 e prende il nome dal poeta e politico inglese George Gordon Noel Byron, che scelse questa terra come sua patria elettiva – spiega Salvatore Madonna, proprietario del Gruppo Soft Living Spaces di cui il boutique hotel fa parte – e nel nostro ambizioso progetto alla storica Villa, con 29 tra camere e suite rinnovate tra il 2021 e il 2022, si affianca oggi il Sasso, la nuova ala realizzata in pietra locale con 18 suite, una zona bar con lounge e un parcheggio sotterraneo con 30 posti. Sono queste le due anime dell’Hotel Byron oggi, una sapiente sintesi tra tradizione e proposte contemporanee sempre al passo con i tempi".

Le stanze, spaziose e luminose, hanno infatti uno stile inconfondibile che combina classico e moderno, dalla scelta dei colori alla raffinata ricerca dei dettagli, ricreando l’atmosfera intima delle dimore di villeggiatura aristocratiche di altri tempi. "Questo contesto di lusso contemporaneo – spiega il proprietario Madonna – valorizza il Made in Italy, dalla progettualità nel suo insieme, fino alla selezione di ogni singolo arredo. Ogni camera presenta un décor unico dato dalla mescolanza di toni, materiali e tessuti pregiati e dettagli preziosi, come la biancheria da letto in cotone biologico italiano". Stile inconfondibile anche per le suite, ciascuna diversa e con un carattere personale, che si affaccino sul bianco delle antiche cave delle Alpi Apuane o sulla vastità dell’orizzonte marino. Dal fascino discreto delle suite superior e deluxe all’eleganza delle duplex, delle family suite – ideali per una vacanza con i bambini – fino alle sontuose penthouse dal comfort regale (una nella Villa dal 2021 e una, nuova, al terzo piano del Sasso, entrambe con terrazza che affaccia sul mare).

Francesca Navari