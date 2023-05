Bvlg, servizio a metà Verona: "Ci ripensino"

Lo sportello della Bvlg di Pontestazzemese chiuderà dal 5 giugno per due giorni settimanali, il mercoledì e giovedì: lo comunica il sito dell’istituto. "E’ una notizia estremamente negativa e che, a mio giudizio, va contro lo spirito su cui si fonda la banca stessa – tuona il sindaco Maurizio Verona – questi dirigenti stanno tradendo anche i presupposti su cui questa banca è nata e si è evoluta, ossia essere del territorio, cooperativistica, vicina anche ai territori marginali. Un principio che aveva difeso quando si era espansa nei territori della Garfagnana e della Lunigiana e quando aveva mantenuto il presidio di Pontestazzemese, dopo la chiusura di Banca Toscana poi Monte dei Paschi di Siena. Non è certo per mancanza di risorse perché la Bvlg ha approvato un bilancio con un utile sostanzioso. Chiudere un servizio, seppur parzialmente, è uccidere un territorio. Ringrazio i sindaci che mi hanno dato solidarietà e che si sono dichiarati disponibili a chiedere al presidente della Banca un ripensamento".