Bvlg premia i più bravi a scuola. In arrivo 433 borse di studio. Stanziati oltre 122mila euro

È una tradizione che si ripete da due decenni per premiare gli studenti più meritevoli. Con numeri sempre maggiori: saranno 433 le borse di studio erogate dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, di cui 180 in Versilia, per oltre 122mila euro. "È la dimostrazione – dicono il presidente Enzo Stamati, il direttore generale Maurizio Adami, il vice presidente vicario Giuseppe Menchelli e il consigliere Marco Landi – del nostro impegno per la comunità". In Versilia la cerimonia si terrà il 15 dicembre alle 16.30 all’Una hotel di Lido di Camaiore, inclusi i premi all’eccellenza, i Rosoni d’argento e i premi Mr Arbitrium creati dall’artista Emanuele Giannelli e il Premio Tosi a Michele Gori di Lido di Camaiore. Tra questi, il campione europeo indoor sui 60 metri Samuele Ceccarelli, la vice campionessa italiana di scherma paraolimpica Giada Tognocchi, i campioni nazionali gruppo sbandieratori Palio dei micci under 15, lo scultore Park Eun Sun, le aziende Baratta e Cittadella della pesca, le Olimpiadi del cuore di Paolo Brosio e la cooperativa Millefiori.

Ecco i premiati. Classi medie: Giorgia Barsanti, Nicola Benzio, Alice Zoe Bertolaccini, Filippo Bertoni, Clarissa Bianchi, Arianna Brunini, Lorenzo Cagnoni, Emma Ciregia, Pietro Dellachà, Marta Ercolini, Vanessa Francesconi, Leonardo Ghio, Lucia Gozzani, Sofia Landi, Viola Lucchesi, Azzurra Mariani, Clara Marzaduri, Angelo Messena, Jan Pardini, Sara Pasquini, Manuel Perfetti, Giacomo Puccinelli, Matilde Quiriconi, Miranda Quiriconi, Sofia Romani, Virginia Rossetti, Marco Rubino, Ettore Tarabella, Paolo Testa, Nina Tonacci, Lorenzo Vannoni. Prima superiore: Rebecca Amoroso, Matilde Andreozzi, Lorenzo Battaglia, Chiara Battaglieri, Michele Bertoni, Asia Bonuccelli, Lorenzo Bottari, Maurizio Bufalini, Andrea Chiarini, Gabriele Antonio Colaciuri, Stefano Corrotti, Martina Da Prato, Mirco Fiorini, Beatrice Galeotti, Azzurra Giannarelli, Bianca Giannoni, Gianmarco Lazzarotti, Giacomo Le Guevel, David Lubas, Benedetta Mastromei, Sofia Moriconi, Ginevra Nardini, Chiara Scappazzoni, Eva Spadaccini, Rachele Tardelli, Rebecca Tardelli. Seconda superiore: Andrea Albizi, Agnese Angeli, Elisa Aquini, Dennis Bandoni, Elisa Kate Barattini, Tommaso Franco Barsanti, Gabriele Luigi Carlo Bartoli, Erica Benedetti, Rosa Berti, Giada Biagi, Alessia Bindi, Matteo Borghesi, Francesco Caselli, Giorgia Chelli, Emma Chiarini, Alice Dal Torrione, Glenda D’Amanzo, Ermione Franchi, Ilaria Giusti, Mirco Iacopetti, Diego Iacopini, Gaia Lupi, Tommaso Molinari, Giorgia Passani, Rebecca Pedonese, Giada Pellegrini, Mirco Petrucci, Allegra Polidori, Gianmaria Umberto Raffaelli, Bartolomeo Santanchè, Alice Scarpelli,

Tommaso Torlai. Terza superiore: Veronica Antonelli, Alessio Benedetti, Jacopo Bernava, Amina Bertelli, Leonardo Bindi, Simona Bresciani, Nikita Catani, Ambra Di Paola, Ettore Pietro Diolaiuti, Alice Fornari, Arianna Fortini, Filippo Giannecchini, Cecilia Gozzani, Sara Guidi, Federico Paul Norville Klepser, Stefano Leonardi, Isabella Marku, Camilla Neri, Giulia Pepi, Luca Puccinelli, Tommaso Puttini, Sara Raffaelli, Melani Salsedo, Serena Servolini, Leonardo Sigali, Chiara Sostegni, Cecilia Zingale. Quarta superiore: Alessandro Albizzi, Federico Antonelli, Rachele Bacci, Valentina Baldi, Edoardo Baldini, Irene Bellè, Alessia Bernardini, Sofia Berti, Caterina Bertoli, Alice Bindi, Gianluca Bruni, Olivia Bufalini, Matteo Carella, Lisa Cerri, Giulia Cioni, Federico Codecasa, Emma Dellachà, Martina Fabbiani, Alice Gherardi, Giada Giannarelli, Chiara Gianneschi, Sara Giannini, Giulia Giovannetti, Leonardo Guerra Silicani, Ludovica Lorenzoni, Cristian Lubas, Francesco Marchetti, Marco Marchetti, Gianandrea Mattugini, Caterina Mazzoni, Viola Merlini, Alberto Messena. Camilla Messori, Beatrice Mori, Valeria Navari, Alessia Nili, Guido Pardini, Anna Pelletti, Giada Picardi, Alberto Pieroni, Tommaso Puccinelli, Maria Pulacci, Tomas Salsedo, Stella Santini, Valentina Scappazzoni, Beatrice Silvestri, Giulia Maria Tognari, Ginevra Tommasi, Gaia Vischi, Pietro Zucchelli. Quinta superiore: Claudia Amoroso, Sara Aquini, Margherita Bacci, Livia Battistini, Pietro Bertozzi, Anna Maria Bianchi, Giada Lucia Borghesi, Rocco Brunini, Ernesto Bruno, Chiara Carli, Marta Cecchini, Francesco Ceragioli, Sara Ceragioli, Anna Chimenti, Allegra Maria Cinquini, Giada Croci, Greta D’Amanzo Luca, Di Marco Ilenia, Dini Nicholas, Onni Esposito, Giulia Fortini, Margherita Garibaldi, Miriana Giannotti, Marco Girolimini, Flavia Gozzani, Ginevra Lomaisto, Veronica Lorenzini, Adelmo Luporini, Meron Moriconi, Andrea Camilla Paolicchi, Matteo Perfetti, Matteo Poli, Allegra Profetti, Daniele Ramacciotti, Clelia Salvini, Livia Santanchè, Chiara Silicani, ChiaraSperonello, Tommaso Spinelli, Chiara Squillace, Martina Tabarrani, Anna Verona, Niccoló Vettori, Margherita Zucchelli.