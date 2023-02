"Buste paga decurtate" Il grido d’allarme del sindacato

Decurtazioni di stipendio per covid e contributi previdenziali versati in modo irregolare. Sono le problematiche che lamenta la segreteria provinciale Fp Cisl che ha richiesto un incontro urgente con l’amministrazione comunale per problematiche riguardanti il personale. "Già in passato – dicono Greta Tommasi della segreteria aziendale e Gloria Guidi della segreteria territoriale – avevamo segnalato che ad alcuni dipendenti sono state effettuate decurtazioni dallo stipendio per i giorni di malattia da covid e non previste assolutamente per legge. Inoltre ai dipendenti non vengono versate mensilmente le quotespettanze della previdenza complementare del fondo PerseoSirio: alcuni dipendenti andati in pensione stanno rilevando con i propri patronati problemi sia nei versamenti obbligatori che in quelli relativi alla previdenza complementare effettuati dall’ente in modo non continuativo e irregolare. Ad alcuni dipendenti sono state decurtate giornate di ferie con un controllo a posteriori di cedolini orari mendili fino a 10 anni indietro senza possibilitàdi contraddittorio". Il sindacato evidenzia problematiche anche per quanto riguarda la polizia municipale. "Abbiamo richiesto a suo tempo – sottolinea Massimo Petricci (nella foto) coordinatore regionale polizia locale Fp Cisl Tscana – l’erogazione dei buoni pasto per servizi effettuati a richiesta dall’amministrazione comunale secondo le norme contrattuali, ma ad oggi non abbiamo avuto nemmeno un riscontro nè un incontro sulla questione sia dalla parte datoriale che dall’amministrazione comunale".