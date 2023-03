Bus "Vecchi e logori Servono mezzi moderni"

Il Comune di Lucca, in accordo con la regione e Autolinee Toscana, si è attivato per rinnovare il parco dei mezzi, fra cui 6 pullman ibridi e a gasolio, con una classe di emissione di recente concezione e altri 13 elettrici. "Sarebbe molto utile che anche l’amministrazione di Viareggio si attivasse in questo senso, con mezzi di nuova concezione e a basso impatto ambientale". Lo sostengono l’onorevole di FDI Riccardo Zucconi e Christian Marcucci, anche lui di FdI. "Quale migliore momento per farlo se non adesso, considerando che il Comune di Viareggio ha emesso un’ordinanza proprio per non superare il livello 2 per la qualità dell’aria?". Zucconi e Marcucci sottolineano anche quanto sia importante avere mezzi strutturalmente "adatti alle esigenze delle nostre vite e del traffico quotidiano, dato che quelli attuali spesso hanno problemi di mobilità, rischiando spesso di rimanere incastrati o bloccati in mezzo alla strada, specialmente se stanno eseguendo una curva, creando problemi di traffico e sicurezza. Un grande disservizio soprattutto per chi usufruisce dei mezzi pubblici per recarsi a scuola o a lavoro".