Burlamacco tra i fornelli. Anche Bonanni nella brigata che rilancia una tradizione

C’è anche Burlamacco dietro i fornelli della Vecchia Viareggio. Proprio lui, Paolo Bonanni. Che la maschera l’ha vestita per dieci anni filati, dal 2002 al 2012, alternandola alla casacca da chef, che ha indossato per oltre venticinque anni tra ristoranti e grandi alberghi. "Mi ritrovo ad unire a due grandi passioni: il Carnevale e la cucina" dice mentre sminuzza il trito per il soffritto del ragù che accompagnerà i classici tordelli nelle cucine di piazza Santa Maria. "E lo faccio da volontario, per un quartiere a cui mi legano bellissimi ricordi".

Quando nel 2006 la Fondazione Carnevale decise di rilanciare “Il Festival dei Rioni“, la Vecchia Viareggio chiese a Bonanni, con una lunga esperienza teatrale, di occuparsi della regia della scenetta. "Fu l’indimenticabile Riccardo Biagini a chiamarmi – racconta Bonanni –, e purtroppo non fece in tempo a vedere il suo rione trionfare". In sette edizioni sarebbe successo cinque volte. "Da allora – prosegue Bonanni – quando il rione Vecchia Viareggio ha chiamato ho sempre risposto presente". Così quest’anno ha accompagnato i bambini del quartiere che hanno partecipato a “L’InCanto dei Rioni“, e nell’occasione "Il presidente Paladini mi ha proposto di assistere lo chef per la rinascita del rione. Ed eccomi qua, di nuovo ai fornelli". Sfilato il grembiule, Bonanni partirà per il Carnevale storico di Santhià, per cui da anni è direttore artistico: "Ma un corso a Viareggio non me lo leva nessuno. Ho preso anche il cumulativo, perché – conclude – Il Carnevale va sempre sostenuto. Insieme a tutti gli eventi che gli ruotano attorno".

Mdc