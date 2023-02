Burlamacco fa di nuovo il sold-out E senza la febbre del sabato sera

Nonostante le previsioni meteo non ottimali, ieri sera c’era comunque sarà comunque il tutto esaurito negli alberghi della città. Si potrebbe obiettare: facile fare il sold-out, le strutture aperte sono poche. Ma in realtà si sono riempiti anche tutti i ristoranti. Ieri era impossibile trovare un tavolo disponibile a cena, e ci sono stati turisti e residenti che per ottenere una prenotazione hanno sudato le proverbiali sette camicie. Un altro boom del Carnevale #150 che sta attirando in città torme di forestieri impensabili fino a poche settimane fa. E il traino di Burlamacco proseguirà anche nei prossimi giorni.

A confermare l’eccezionale tendenza del momento è Sandra Lupori, alla guida di Federalberghi Viareggio. "Per questo fine settimana ci sarà il pienone. La maggioranza pernotterà due giorni, sabato e domenica. Ma ci sarà movimento anche da domenica a martedì, anche se non tutto esaurito. Qualcuno poi ci sarà anche martedì notte. Di sicuro molto fa anche il CarnevalDarsena come grande richiamo. Sono numeri che comunque ci aspettavamo perché questo fine settimana e l’ultimo sono state le date che sono state prenotate da subito con largo anticipo".

Alta comunque anche la percentuale delle strutture aperte. "Siamo all’80%, come è sempre stato negli anni passati", sottolinea la presidente. La clientela viene da Lombardia, Lazio e le altre regioni vicine, oltre che ovviamente da tutte le province toscane. Lupori fa anche un bilancio dei corsi precedenti. "Il primo è andato benissimo, con un pernottamento di una notte sola. E’ continuato il trend positivo per le strutture da quando è stato deciso di inaugurare la manifestazione di sabato. Il secondo corso di domenica, invece, non c’era il tutto esaurito. Mentre è andato bene il giovedì grasso, che comunque è stato lanciato negli ultimi anni, ma poi era stato cancellato dalla pandemia. Siamo molto soddisfatti". La febbre del sabato sera inventata da Marialina Marcucci funziona.

Alice Gugliantini