Burlamacco e Pucciniano Niente finanziamenti fissi Bocciata la proposta della Lega

E’ stata bocciata in consiglio regionale la proposta della Lega di un contrbuto fisso triennale a favaore del carnevale e del Festival Pucciniano. "Incredibile, ma vero: il PD – ha detto il consigliere regionale del Carroccio Massimiliano Baldini – ha bocciato il nostro emendamento che prevedeva la trasformazione dei contributi straordinari al Carnevale e al Festival Pucciniano in contributi ordinari triennali". Bocciata anche la proposta di prevedere finanziamenti a sostegno degli Enti toscani che gestiscono il patrimonio immobiliare pucciniano e la promozione delle opere e dell’immagine di Giacomo Puccini.

"Se dire no alla trasformazione in ordinari dei contributi a Carnevale e Pucciniano è un fatto molto grave – dice Baldini – in quanto snobba richieste che, da anni, quelle stesse realtà richiedono a gran voce, bocciare il nome di Giacomo Puccini quando si è dato avvio alle celebrazioni dei 100 anni dalla sua morte, è vergognoso ed è una clamorosa mancanza di rispetto verso uno dei simboli maggiori della cultura Toscana e italiana nel mondo"

"Possibile – continua il Consigliere Regionale della Lega – che siano state previste, proprio attraverso il Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane, risorse per nove milioni e mezzo da spendere per la prestigiosa ricorrenza ma nel Piano reagionale di sviluppo (Prs), atto di programmazione e indirizzo fondamentale, formato da centinaia di pagine e dove si parla di tutto e del suo contrario, Giacomo Puccini non trovi alcun cenno?".

Baldini si rivolge direttamente al Governatore Giani "che è uomo di cultura e non può permettere uno sfregio talmente odioso verso un simbolo internazionale così grande, proprio quando se ne celebra la ricorrenza e non può nemmeno non accogliere la richiesta di programmazione che proviene da due delle Fondazioni Toscana più importanti - il Carnevale ed il Pucciniano - che generano un indotto economico e turistico, oltre che culturale senza pari".