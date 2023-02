Buone notizie dal botteghino virtuale "I biglietti on-line sono in crescita"

di Martina Del Chicca

"Lo sai, i conti li facciamo alla fine..." No, non è una minaccia quella della presidente della Fondazione Carnevale Marialina Marcucci; che alle domande pressanti del cronista su cumulativi, incassi (assodato che il primo corso ha superato i 400mila euro contro i 250 preventivati nel bilancio), e previsioni d’incasso, alza le mani. "Certo – risponde – sulle presenze abbiamo delle tendenze, ma non vogliamo farci condizionare dai numeri. Né in positivo, facendoci travolgere dall’entusiasmo; ma neppure scoraggiandoci, qualora non rispecchino le nostre aspettative. Abbiamo lavorato sulla promozione, e adesso pensiamo soltanto a fare il Carnevale"

Presidente Marcucci, almeno ci aggiorni sulle tendenze.

"Quelle che abbiamo si basano sull’andamento dei biglietti on-line in vendita su VivaTiket. E da quello che sappiamo sono in crescita, ma ora non so se rispetto all’edizione del 2019, quella che registrò il record al botteghino, o del 2020, che è stato un buon anno, ma comunque influenzato dalle prime notizie che arrivavano sul Covid e i primi contagi in Italia. Però sì, sono in crescita".

Ci sono notizie, invece, sui cumulativi?

"A giudicare dal pubblico di sabato sui Viali, credo che la campagna abbonamenti sia andata bene. Comunque in linea con quanto preventivato. Anche di questo parleremo alla fine dell’edizione, quando condivideremo il dettaglio su incassi, presenze, risultati. Siamo sempre stati trasparenti".

La stupiremo: nessuna polemica e grande soddisfazione delle categorie economiche per questo esordio. Particolarmente apprezzata la strategia di promozione della Fondazione e la novità del concerto di M2O alla fine del primo corso.

"Abbiamo investito molto sulla promozione tradizionale e studiato campagne, anche social, mirate su target di pubblico diversi. Oltre a stringere collaborazioni nuove. come quella con gli Extraliscio o con M2O. E ci fa piacere che persone, anche giovani, che non hanno mai partecipato al Carnevale abbiano deciso di avvicinarsi a questa centocinquantesima edizione. Anche perché non è facile rinnovare. E per farlo è necessario anche guardare la tradizione".

La tradizione è un limite?

"Non lo è. Ma per guardare al futuro è necessario anche osare. Aprirsi, cambiare. Anche questa storia che sui carri non c’è più satira politica... Evidentemente i nostri artisti, che hanno sempre saputo percepire il sentimento e l’impellenza del presente, valutano che siano altri, adesso, i messaggi su cui concentrare l’attenzione. Questo non è rinnegare la tradizione, ma arricchirla".

Sorprese per domenica?

"Sorprese non direi, ma sicuramente siamo felici di inaugurare la mostra dedicata alle copertine di Linus e per l’uscita del numero speciale dedicato al Carnevale che è davvero molto bello".