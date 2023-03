Bullismo in classe, varato protocollo Due casi subito isolati e risolti "Chi non denuncia è complice"

di Daniele Masseglia

Nessun istituto è esente da casi di bullismo in classe, come le cronache insegnano. Neppure il “Don Lazzeri-Stagi“, dove da settembre ad oggi si sono verificati un paio di casi, per fortuna di lieve entità e, cosa più importante, stemperati in men che non si dica grazie al regolamento anti-bullismo e cyberbullismo di cui l’istituto si è dotato per la prima volta da quest’anno. Protocolli già efficaci in termini di prevenzione e rimedio, com’è stato illustrato pochi giorni fa agli studenti durante la presentazione on line del regolamento nell’ambito della lezione di educazione civica. "Il bullismo non insegna ma segna – ha esordito il dirigente Germano Cipolletta – e ricordo che l’indifferenza è più colpevole della violenza stessa. La politica del nostro istituto è da sempre a sostegno della sicurezza e del benessere di tutti gli studenti, con un impegno continuo nella prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Parliamo di fatti che lasciano segni indelebili e permanenti nel vissuto delle persone. Attenzione, però: se non si denunciano questi episodi ci si rende complici del bullo". A scendere nei dettagli è stato il professor Giovanni Guidi, docente di italiano e storia e referente del team anti-bullismo.

Con l’aiuto di diapositive, agli studenti sono state illustrate le caratteristiche del fenomeno, definito "un atto aggressivo che si ripete nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi", sottolineando l’intenzionalità di questa condotta che finisce con il creare uno squilibrio di potere. "Il regolamento – spiega Guidi – era stato votato dal Collegio dei docenti al termine del corso di formazione di quattro insegnanti effettuato durante l’anno scolastico 2021-2022. In seguuto il team ha redatto regolamento e protocollo, individuando all’interno dell’istituto le figure più adatte. Il protocollo prevede che in casi di bullismo si attivi un team di cui fanno parte anche due colleghe psicologhe e una in materia di diritto. Dall’inizio di quest’anno scolastico è stato attivato per due episodi non particolarmente gravi. Questo ha aiutato a stemperare le tensioni in classe e a chiarire quanto avvenuto. La classe in questione si è poi confrontata aiutando a individuare questi problemi: non è la panacea ma è servito a migliorare le relazioni. L’obiettivo è prevenire, prima di arrivare a situazioni gravi, attraverso la sensibilizzazione e il monitoraggio".