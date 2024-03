Bullismo e legalità. L’Arma mette in guardia

Un anno fa, su queste pagine, avevamo raccontato come il “Don Lazzeri-Stagi“ si fosse dotato di un protocollo anti-bullismo e cyberbullismo, con un reconto complessivo di appena due casi, tra l’altro di lieve entità. Mai però abbassare la guardia, come ben sanno sia l’istituto sia l’Arma dei carabinieri, che proprio di questo parlerà stamani al teatro comunale “Galeotti“ con una lezione speciale a cui saranno presenti circa 300 studenti del “Don Lazzeri-Stagi”. L’appuntamento, in programma dalle 10 alle 12, si inserisce nel calendario di iniziative sulla cultura della legalità promosso dall’Arma come dimostrano anche i recenti incontri sul fenomeno delle truffe.

All’incontro di stamani saranno presenti il capitano Marco Colella, comandante della compagnia dei carabinieri di Viareggio, e rappresentanti dell’amministrazione comunale, che ha subito sposato l’iniziativa. Incontro durante il quale non si parlerà soltanto di legalità in quanto verranno affrontati anche i temi del cyberbullismo e della violenza di genere. Argomento su cui il “Don Lazzeri-Stagi“, come detto, è ben preparato essendosi dotato dei protocolli anti-bullismo a partire dall’anno scolastico 2022-2023. I punti-cardine di questo regolamento sono la prevenzione e il rimedio, in particolare l’importanza di riconoscere le situazioni più critiche e di stemperarle sul nascere attraverso il dialogo, la sensibilizzazione e il confronto. Non a caso la richiesta dell’incontro di stamani è stata avanzata dall’apposito team anti-bullismo composto dal referente Giovanni Guidi, docente di italiano e storia, due colleghe psicologhe e una in materia di diritto.

d.m.