Bullismo e cyberbullismo Garofano verso il sold out

All’iniziativa "Bullismo: quel filo spinato che costringe mente e cuore" in programma al Palazzo Mediceo domenica e lunedì, sarà presente anche l’associazione “Riaccendi il Sorriso”, con la presidente Rosaria Sommariva, odontoiatra ed esperta di Medicina del Sonno. “Riaccendi il Sorriso” è nata nel 2021 per informare e sensibilizzare i giovani ma anche i genitori, gli educatori e tutte quelle figure di riferimento che nella vita degli adolescenti rivestono un ruolo centrale, rispetto ai rischi derivanti dall’uso scorretto e dall’abuso dei dispositivi digitali e ai pericoli che certe abitudini possono avere sullo sviluppo ed il benessere psicofisico. L’associazione si avvale anche di psicologi per campagne conoscitive e di prevenzione su bullismo e cyberbullismo. Un progetto che poche settimane fa ha raggiunto anche il Senato della Repubblica con un convegno su questi temi. "Siamo convinti – dichiara Sommariva – che ci sia bisogno di promuovere iniziative e c’è necessità anche di capire il disagio che si nasconde dietro certi comportamenti e per fare questo è indispensabile avvalersi di professionalità". Intanto cresce l’attesa per l’ospite, il generale Luciano Garofano, che presenterà il teatro didattico "Ldm-Labirinti del male" su cyberbullismo e contro la violenza sulle donne domenica alle 18 alle Scuderie e lunedì alle 10,30 replica per le scuole.