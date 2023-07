Buio sulla rotonda di Elisa Rubate le luci del ricordo

di Martina Del Chicca

Simona si prende cura del ricordo di sua figlia. E da quando Elisa non c’è più, da otto anni, lo fa come sei lei fosse ancora qui. Con lo stessa attenzione, lo stesso impegno e lo stesso amore. Da quella sera di giugno, dal buio che l’ha travolta quando Elisa ha perso la vita a causa di un incidente sulla via Italica, Simona tiene coraggiosamente accesa una luce. Con la quale illumina il futuro e anche la strada.

Con l’associazione “Il sorriso di Elisa“ Simona Di Vita e Stefano Pezzini, il papà, da anni entrano nelle scuole per promuovere l’educazione stradale, hanno fondato una borsa di studio per incoraggiare i sogni dei ragazzi, contribuiscono a rendere più sicure le nostre città finanziando tecnologie avanzate (come il semaforo intelligente donato a Camaiore)... E tra queste iniziative, in cui memoria e impegno si uniscono, c’è anche l’adozione di una rotonda, sulla via Aurelia verso Torre del Lago, che cambia colore insieme alle stagioni. D’estate si tinge di un verde intenso, d’inverno dei mille colori del Carnevale. Sboccia a primavera e si illumina di lucine nei giorni di Natale. "Per noi – racconta Simona – anche questo è un modo per coltivare il ricordo di nostra figlia". Come quando si posa un fiore sul ciglio di una strada maledetta, quando si lascia un dono su una lapide. Come se con quella premura si potesse accarezzare il cielo.

Ma qualcuno probabilmente non comprende il sentimento, l’amore e il dolore, di cui sono pieni questi gesti. E dalla rotonda di Elisa in queste ultime settimane sono spariti otto faretti, uno dopo l’altro. "Dei semplici faretti che si ricaricano grazie a dei pannelli fotovoltaici, e che – spiega Simona – insieme a Stefano avevamo deciso di mettere sulla rotonda perché Elisa, nostra figlia, aveva paura del buio. Tutto qui".

Probabilmente chi si è preso quei faretti, lasciando come tracce del suo passaggio le sgommate sull’erba sempre ordinata, nemmeno immaginava il motivo per cui erano stati installati. Ma incrociando lo sguardo di Elisa, impresso nel cartellone che racconta la sua storia al centro della rotatoria, non può non aver immaginato che lì, anche lì, vive un ricordo. Sempre più difficile da coltivare: "Ho tolto tutto, ho deciso di togliere dalla rotonda anche le ultime tre luci rimaste. E mi chiedo – prosegue Simona – se ha una senso insistere. Organizzare le strenne natalizie o gli addobbi di Carnevale. Cercare di costruire qualcosa di bello, che possa fare bene a tutta la comunità, se questi sono i risultati". Sì, vale la pena. Ed ognuno di noi dovrebbe farsi custode di questi spazi e della luce con cui Simona e Stefano cercano tenacemente di illuminare il buio.