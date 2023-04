Buio pesto nella pineta. Raffica di furti e spaccate ai danni di attività e auto

Viareggio, 21 aprile 2023 - "Non so se rimanere a dormire nel chiosco, o se lasciare dieci euro sulla porta nella speranza che bastino per evitare l’ennesima spaccata...". In due mesi al Caffè del Laghetto, nel cuore della Pineta di Ponente, i ladri sono entrati tre volte. L’ultima volta ieri notte. E Sara, che gestisce il chiosco insieme al marito, è esausta. "Vado a letto con l’angoscia che possa succedere ancora. Di alzarmi, andare a lavoro e trovare danni. Ma poi per cosa? In cassa al massimo lasciamo qualche spicciolo". E per qualche spicciolo non si placa la raffica di furti alle auto in sosta, nel mirino anche quella del presidente del Cgc Alessandro Palagi posteggiata in piazza Piave.

Per qualche spicciolo, e poco più, la Boutique del Cocomero su via Vespucci ha subito due furti nel giro di due giorni. "La scorsa notte – racconta la titolare, Francesca – mi hanno portato via il cassetto degli spiccioli. Così ho tolto il cassetto, e non trovando altro ieri notte mi hanno rubato una cassa con quattro bottiglie di grappa. Ovviamente per farlo hanno forzato l’avvolgibile. Giusto il tempo di aggiustarla che risiamo punto e a capo". L’esasperazione nella zona ormai galoppa insieme alla preoccupazione, gira voce che una banda sia intenzionata a battere a tappeto tutte le attività della Pineta. Senza tregua. Ogni notte. "Non bastano allarmi, vigilanza... Niente scoraggia che non ha niente da perdere".