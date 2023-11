Buio e strisce sbiadite: "Strade pericolose"

Manti stradali disastrati, segnaletica mancante, scarsa illuminazione nei pressi degli attraversamenti pedonali. Sono solo alcune fra le lamentele dei cittadini. Da diversi giorni sui social spiccano post, con foto annesse, dell’attraversamento pedonale nei dintorni dello stadio comunale, più precisamente di fronte al cartello ‘Altemura’, che mostra come le strisce siano poco visibili, rendendo, quindi, difficoltoso e pericoloso l’attraversamento dei pedoni. "Vorrei avvertire i signori guidatori che in questo punto è presente un attraversamento pedonale, ma ancor di più che ci troviamo in un centro cittadino dove il limite di velocità raramente viene preso in considerazione. Purtroppo – dice Monica Albiani, abitante di Vado che ha rischiato di essere investita da un furgone – le strisce pedonali sono state fatte nel punto peggiore in prossimità di una curva e che, chi procede in direzione Camaiore-Frati, ha una visibilità limitata a causa di una siepe".

Insomma una serie di fatti che portano i cittadini a chiedere l’inserimento di un telelaser per controllare il rispetto del limite di velocità e lo slittamento, almeno di qualche metro, delle strisce pedonali o, quantomeno, evidenziarle in modo da rendere più sicura l’area. "La prossima settimana – dice l’assessore, con delega ai lavori pubblici, servizi al cittadino e protezione civile, Graziano Dalle Luche - verrà fatta della manutenzione all’interno di alcune scuole della zona e approfitterò della situazione per far verniciare le strisce poco visibili valutando, con il tempo, le altre richieste dei cittadini e invitando sempre a rispettare i limiti di velocità imposti per la salvaguardia e sicurezza di tutti noi".