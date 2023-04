Bufera sul documentario "È propaganda elettorale" Giovannetti smentisce Ma la Santanchè è in forse

di Daniele Masseglia

Ufficialmente quello in agenda stamani al Sant’Agostino sarà un omaggio agli artigiani della Piccola Atene. In realtà qualcuno lo ha già definito un pasticcio, uno scivolone e chi più ne ha più ne metta. Tanto da diventare un caso politico a sole tre settimane dalle elezioni amministrative. Il pomo della discordia è il documentario “Gli artigiani a Pietrasanta”, che sarà presentato stamani alle 11. Per almeno tre motivi. Il primo riguarda il fatto che in piena campagna elettorale viene vista come una mossa propagandistica fatta tra l’altro con i soldi dei cittadini, dato che il progetto è costato 10.370 euro come recita la determina dirigenziale del 6 aprile (a campagna elettorale già iniziata).

Il secondo motivo è l’annunciata presenza del ministro del turismo Daniela Santanché, che essendo in quota Fratelli d’Italia di fatto con questa “sponda“ per il candidato sindaco Alberto Giovannetti sconfessa il candidato sindaco di FdI Massimiliano Simoni. Per questo la presenza del ministro nel tardo pomeriggio di ieri è stata messa in discussione proprio a causa del polverone che ha portato subbuglio nel partito della Meloni. Il terzo motivo riguarda l’autore del documentario, il videomaker versiliese Gionata Paolicchi, tirato nella mischia in quanto candidato consigliere comunale nella “Lista Mallegni“. Una concomitanza che al candidato sindaco di Fd’I piace meno di zero. "È una roba vergognosa. Non importa se era già in programma: l’iniziativa – spara a zero Simoni – andava cancellata. Ritengo che anche la presenza di rappresentanti del governo sia di una gravità inaudita, uno spregio alle regole. Lo dico anche se appartengono a FdI, le regole valgono per tutti. Voglio sperare, al limite, che non siano stati informati".

Parole che non scalfiscono Giovannetti: "La determina dirigenziale per l’incarico a a Paolicchi risale a febbraio ed è giusto che l’autore abbia portato avanti l’incarico. Simoni vede i fantasmi ed è terrorizzato, mi spiace che non dorma la notte. Per me non c’è niente di male e non ci vedo nessuno scandalo. L’importante è rispettare la legge e le regole del gioco. Paolicchi, che ha accettato di candidarsi ai primi di aprile, è un professionista e verrà citato solo come videomaker".