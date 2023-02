Bufera sul dissesto del Comune La giunta Barsotti ritira il ricorso

La giunta Barsotti ha ritirato il ricorso al Consiglio di Stato sul dissesto. Lo annuncia l’ex sindaco e attuale consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alberto Coluccini (nella foto). "La sinistra avevano intrapreso la causa – dice Coluccini – quando era all’opposizione dopo la sentenza di sconfitta già subita al Tar. Con questa rinuncia ad andare a sentenza è ora palese che tutto il clamore e polverone che hanno fatto era solo strumentale e una precisa volontà di infangare la mia amministrazione nei confronti dei cittadini. Hanno ingannato tutti quei cittadini che in buona fede avevano sottoscritto il ricorso, visto che appena sono andati al potere, tra le prime e poche cose che hanno fatto è stata la rinuncia al ricorso al Consiglio di Stato. Il fatto grave però che questa rinuncia l’hanno tenuta segreta a tutti da oltre un anno per poter continuare infangare l’operato dell’amministrazione Coluccini per scaricare le colpe della la loro incapacità politico amministrativa".

Secondo l’esponente di FdI, la rinuncia alla sentenza e il tentativo di tenerlo nascosto "è in realtà la prova stessa senza possibilità d’appello sia del dissesto fatto dalla giunta Mungai e della volontà della giunta Barsotti di essere disposta pur di stare li a fare nuove macerie a Massarosa. In questo tempo hanno raccontato molte cose, ma la realtà è che la scuola di Quiesa è ancora chiusa e in ritardo di quasi un anno rispetto a quando avevo previsto, gli scuolabus non ci sono ancora dopo che avevano promesso l’immediato ripristino. Sono riusciti prima a bloccare il servizio mensa e poi a farlo ripartire in modo peggiorato".