Bufera sui tigli del viale Apua I comitati: "Dove sono le analisi?"

Mentre proseguono i lavori per abbattere i tigli del viale Apua malati e a rischio crollo (nella foto), il progetto del Comune di riqualificare l’intero viale suscita polemiche. Il coordinamento di “Progetto Pietrasanta“ sostiene il capogruppo di “Insieme“ Lorenzo Borzonasca per aver portato alla luce i documenti. "Giusto tagliare 42 piante, se malate – dicono – ma siamo esterrefatti per il metodo con cui si cerca di nascondere un progetto cercando di infangare chi, come Borzonasca, per interesse di tutta la città ha fatto emergere la realtà dei fatti. La relazione dice che tutti gli alberi saranno tagliati e sostituiti: avremmo voluto più trasparenza". Molto critici anche i comitati ambientalisti (Amici della terra, Custodi della Ceragiola, Le voci degli alberi, Comitato le Pioppete, Cipit, GasVezza e Nuovi paesaggi urbani): "Il sindaco parla di ’responsabilità’, ma tagliare gli alberi è davvero l’unica soluzione o è la più comoda e funzionale ad altri obiettivi? Le piante si possono curare, assistere e salvare garantendo anche sicurezza. Chiederemo l’accesso al progetto per il viale, sperando ci venga fornito in tempi rapidi".

Ironico, invece, il coordinatore di Forza Italia Simone Tartarini: "Borzonasca ci ha convinto. Non tagliaremo nessuna pianta pericolosa: le lasciaremo cadere una ad una, come avveniva in Versiliana prima del nostro arrivo nel 2000. Una giungla dove sopravvive il più forte e dove le piante vivono, crollano, marciscono e fanno da concime per le altre. Per farlo chiuderemo il viale per sempre, ma sarà visitabile con delle guide specializzate, in stile Amazzonia, attirando visitatori da tutto il mondo".