Bufera su un giurato del Carnevale: "Non ha capito come doveva votare". Chiesto l’annullamento della scheda

L’edizione 2024 del Carnevale pietrasantino verrà ricordata non solo per la pioggia che ha interrotto l’ultimo corso dopo appena un’ora e per l’atrio del municipio pieno come un uovo per le premiazioni. La bufera metereologica di domenica, conclusa con il secondo trionfo consecutivo della Brancagliana nei carri e di Strettoia nelle mascherate, ha investito anche la giuria. In particolare il terzo giurato – su 12 – accusato di non aver capito, in buona fede, le modalità di voto finendo con il penalizzare due contrade. Un “pasticcio“ che non era mai successo prima d’ora, con le contrade furiose con il presidente delle giurie Ezio Marcucci. Tanto che Pontestrada annuncia di voler sfilare nel 2025 con un carro nero se il presidente non sarà sostituito.

Il caso ha riguardato le mascherate, con il giurato che ha votato da 1 a 10, come da regolamento, ma in modo inconsueto: 1 alla contrada considerata peggiore, 2 alla penultima e così via, in ordine, fino ad assegnare 10 alla migliore. Senza mai ripetere un voto due volte, come in genere fanno i giurati. Il primo ad esempio ha dato 10 a quattro contrade, 9 a due contrade e come voto più basso 7 a tre contrade. Morale: il Pollino-Traversagna è arrivato quarto anziché terzo e gli Antichi Feudi quinti anziché secondi (come nei carri). "Siamo arrivati quinti – dice il presidente degli Antichi Feudi Gianfranco Biagi – per colpa del 5 assegnato nei due voti della mascherata. È evidente che quel giudice ha sbagliato, magari in buona fede: non ha capito come doveva votare. Quei voti vanno annullati. L’errore di Marcucci è di fare il notaio della manifestazione, invece dovrebbe intervenire. Decida il Comune cosa fare: ogni anno c’è un problema". Il presidente di Pontestrada Alessandro Silicani è ancora più caustico: "Non è la prima volta che Marcucci non dà le indicazioni di voto in modo corretto. E da quando c’è lui, sul podio arrivano sempre gli stessi. Non è più adeguato: o lo cambiano o faremo un carro tutto nero in segno di protesta".

Marcucci, come ogni anno, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’aministrazione. Ma non accetta queste critiche: "Sono rimasto anch’io perplesso dal modus operandi di quel giurato, ma è formalmente corretto e la scheda non può essere annullata. Su 40 giurati che ho scelto per i vari concorsi può starci un episodio isolato. Ma sono i presidenti ad assistere allo spoglio, a me consegnano solo le buste sigillate. Sono sereno".