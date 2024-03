Bufera nella Lega. Cavirani e Pellegrini strapazzano Domenici

Il segretario provinciale della Lega Riccardo Cavirani (nella foto) annuncia il commissariamento del partito camaiorese dopo le dimissioni di Daniela Domenici: "Ha preferito darne notizia alla stampa prima che ai colleghi di partito. Ma alla sezione di Camaiore è sempre stata lasciata piena autonomia decisionale e libertà di azione da quando si è insediata la segreteria comunale, ho soltanto sollecitato al segretario dimissionario anche interventi su temi locali: quelli che davvero interessano i nostri elettori. Le accuse rivolte al nostro consigliere comunale e capogruppo Andrea Pellegrini mi lasciano basito. A lui rinnovo la stima e la fiducia. Per quanto riguarda le accuse di Domenici alla gestione del partito le è sempre stata concessa la facoltà di esprimere le proprie idee in ogni sede".

Ma replica anche il capogruppo Andrea Pellegrini: "Non solo Daniela Domenici ci ha fatto collezionare delle figure meschine come le sue dichiarazioni riguardanti i medici di famiglia, ma dichiara cose assolutamente false. Non si è mai occupata del partito sul territorio, non ha mai seguito o presenziato ad un consiglio comunale e non conosce o fa finta di non conoscere quanto ho fatto e sto facendo per il partito confrontandomi anche direttamente con i vertici provinciali visto il suo più totale disinteresse".