Briccole Special e Fials. Un centro di prevenzione

È stato presentato ieri mattina il progetto voluto dall’assessorato alle pari opportunità di Seravezza per la formazione, l’orientamento e il sostegno alle donne vittime di violenza di genere. L’iniziativa vedrà il coinvolgimento di due partner importanti: la cooperativa sociale Briccole Special, che vanta un’importante e qualificata esperienza sul campo, e il sindacato Fials che, con il coordinamento donne, è sensibile a questi temi.

"È evidente a tutti che ci si trovi davanti a una grave emergenza che richiede una pluralità di interventi, finalizzati soprattutto alla prevenzione", ha spiegato l’assessora alle pari opportunità Valentina Mozzoni. Per questo, sarà attivato un centro polivalente per la prevenzione e l’accoglienza. E parallelamente, saranno attivate iniziative di formazione nelle scuole. "L’approccio psico-educativo può rappresentare uno strumento per educare le giovani generazioni, il mondo femminile e non solo a combattere lo stereotipo e a contrastare la violenza di genere – il commento di Chiara Castiglioni, vicepresidente della cooperativa Briccole Special –; in questo percorso si concretizzeranno proposte riguardanti le pari opportunità in ambito lavorativo, sociale e culturale".

Sostegno anche dal segretario provinciale del Fials Daniele Soddu e dalla referente del Coordinamento donne Irene Panzera: "Siamo orgogliosi di partecipare al progetto promosso dal Comune – le loro parole –, ci adopereremo per contribuire in maniera attiva e concreta alla riuscita dell’iniziativa". Intanto, ieri mattina si è tenuto un corteo promosso dall’Isi Marconi alquale hanno preso parte studenti, insegnanti e referenti delle istituzioni.