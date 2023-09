Bresciani sui mercati: "Ora più funzionali"

"L’antiquariato era ormai ridotto a tre banchi: la nuova location di piazza Statuto è perfettamente funzionale, tanto che accoglierà anche il mercatino di Natale". È la replica del vice sindaco e assessore a eventi e manifestazioni Francesca Bresciani dopo le rimostranze degli abitanti di Porta a Lucca per l’assenza del mercatino, che dava lavoro anche alle attività del quartiere.

"Non è stato tolto per impedire ai commercianti di lavorare – dice – e lo dimostra il fatto che da quando gli addobbi natalizi vengono affissi anche a Porta a Lucca, la zona è rinata insieme alla riconversione dell’ex farmacia nella sala espostivia del San Leone. Spostandolo in piazza Statuto, il mercatino ora attira più gente in centro, a beneficio di tutte le attività. Gli stessi operatori sono entusiasti – conclude Bresciani – avendo condiviso questa scelta con loro".

d.m.