Bresciani, l’angelo delle Apuane

La montagna era la sua vita. Delle Apuane conosceva tutto, sentieri, ferrate, anfratti. Come se avesse incorporato un Gps, sapeva come districarsi in mezzo al territorio, di giorno e di notte. E questo suo legame intenso e profondo con le vette maestose ma sempre insidiose, che considerava come ‘figlie sui generis’, Agostino Bresciani, storico responsabile della stazione di Soccorso alpino di Querceta (scomparso 16 anni fa), l’aveva messo a disposizione degli gli escursionisti, più o meno esperti, che si trovavno in difficoltà. "Per muoversi in montagna – raccontava – ci vuole prudenza e un minimo di preparazione".

Un uomo che definire leggendario non è affatto un’esagerazione. Sono stati nel tempo gli stessi colleghi, soprattutto i più giovani che si erano formati alla sua ‘scuola’, fatta più di pratica che di teoria, a disegnare uno splendido alone luminoso attorno al professionista, ma soprattutto all’uomo generoso e altruista che quando c’era da intervenire per un soccorso in montagna era il primo a partire. Dava l’esempio, sempre equipaggiato di tutto punto. Impeccabile. E gli altri lo seguivano convinti che andare dietro a lui fosse davvero la scelta migliore.

Purtroppo la montagna “chiede” sempre un tributo di sangue. Agostino Bresciani sapeva gestire anche quei momenti drammatici e pieni di angoscia con nervi saldi e delicatezza nei confronti dei congiunti o degli amici di chi non ce l’aveva fatta. Quando invece, il soccorso a persone, si chiudeva con un “successo”, riportando a casa, al limite con qualche fratture, gli escursionisti caduti, esultava interiormente. E a chi gli diceva "grazie per quello che avete fatto", rispondeva "abbiamo fatto il nostro lavoro": soprattutto voleva che gli attestati di stima e di riconoscenza che arrivavano a lui, venissero condivisi con tutti i componenti della squadra di soccorso. Insomma, per lui il “noi” veniva prima dell’”io”: la conferma l’avemmo - come redazione - quando in occasione della cerimonia di premiazione dell’Oscar dello sport 2006 al Principe di Piemonte (il riconoscimento era stato assegnato alla stazione di Soccorso alpino di Querceta) volle che fossero presenti tutti i componenti delle squadre. Era felice quella sera, Agostino Bresciani, premiato dall’allora sindaco di Stazzema, Michele Silicani: la felicità delle piccole cose, piccole per lui che era un gigante di bontà, grandi per tutti coloro che grazie al lavoro del Soccorso Alpino sono stati salvati.