Braccio di ferro sulle aste dei bagni Via libera alla tutela degli arenili

VIAREGGIO

ll Consiglio comunale ha approvato il Piano Attuativo degli Arenili (16 voti a favore e 5 astenuti): uno strumento fondamentale che disciplina, e soprattutto tutela, tutto l’arenile della marina di ponente e una porzione della marina di levante.

"Siamo uno dei primi Comuni a portarlo in approvazione – commenta l’assessore Federico Pierucci –: abbiamo svolto tutto l’iter, passato il vaglio della conferenza paesaggistica e di tutti gli Enti deputati al controlli, oggi siamo tornati in Consiglio per l’approvazione definitiva".

Il Piano suddivide l’arenile in 4 ambiti: l’ambito della Terrazza, quello da piazza Maria Luisa fino a piazza Mazzini, poi da piazza Mazzini fino al molo e il quarto la marina di levante. Un piano che divide l’arenile in fasce funzionali, la zona dedicata ai servizi di spiaggia, la zona dei punti ombra e quella della battigia.

Un lavoro dettagliato di mappatura degli stabilimenti per individuare le caratteristiche morfologiche di ognuno, e per ognuno dettato regole apposite; ma anche lo studio dei coni visivi in modo da garantire che i futuri interventi possano salvaguardare la visione del mare.

Ulteriore passaggio fondamentale è lo studio di come e quanto gli arenili si sono modificati nel corso dei decenni. In ogni scheda è stato identificati di quanti metri la spiaggia è cresciuta, diminuita o ha cambiato aspetto: una restituzione aggiornata delle dimensioni di ogni concessione.

Il Piano culmina infine con la scheda normativa per ogni stabilimento: 104 concessioni che adesso potranno programmare ed effettuare gli interventi necessari.

Un passaggio importante che potrebbe consentire ai titolari delle concessioni viareggine di scongiurare il rischio delle aste. La Regione Toscana, così come quella del Veneto, infatti, hanno approvato una legge che prevede in caso di "atti formali" la possibilità di ottenere proroghe da 6 a 20 anni e, addirittura a 30 anni. Quella che l’onorevole Riccardo Zucconi, proprio ieri sulle pagine de La Nazione, ha indicato come la "terza strada". "Veneto e Toscana – ha spiegato il segretario dell’ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati – hanno usato questa norma, e nessun giudice l’ha contestata". Se gli atti formali venissero

sottoscritti dal concessionario che fa investimenti nel bagno, e ottiene un prolungamento della

durata della concessione sulla base dell’ammortamento annuo della cifra investita. Anche questa ipotesi, come afferma l’onorevole Zucconi, sarà discussa al tavolo interministeriale che entro il prossimo 27 luglio deve preparare i decreti attuativi dellla legge Concorrenza.