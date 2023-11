Bozzano Discarica abusiva creata dai pescatori di frodo

Immondizia, bottiglie di plastica e sudiciume di varia natura: sono il lascito di un accampamento abusivo rinvenuto in località La Cava, a Bozzano, sulle sponde del Lago. La discarica a cielo aperto è stata trovata da un residente che ha lanciato l’allarme tra i fruitori del Massaciuccoli. Sul posto è dovuta intervenire l’amministrazione che, assieme a Ersu, ha rimosso l’immondizia e pulito la sponda del lago. "Senza dubbio si tratta dei soliti pescatori di frodo – fanno sapere dal Comune –; ringraziamo Ersu che è intervenuta tempestivamente e che, come sempre, ha dimostrato la massima collaborazione". Il problema è ben noto: specialmente nei fine settimana, a Massaciuccoli arrivano pattuglie di personaggi orientali o dell’Europa dell’Est che bivaccano sulle sponde del lago per pescare illegalmente, in barba alle norme del Parco che vietano il prelievo di fauna ittica e la pesca, a meno che non si tratti di una pratica sportiva.