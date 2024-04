Bottega salute. Apre il secondo sportello

Lo sportello Bottega della salute approda anche a Querceta. Dalla prossima settimana, infatti, il servizio sarà attivato per due giorni alla settimana al primo piano della palazzina della sede decentrata del municipio, in via Fratelli Rosselli, nei locali dell’Informagiovani. Un servizio rinnovato nei mesi scorsi e frutto della collaborazione del Comune con Anci toscana, nel quale vengono impiegati giovani del servizio civile. Ripristinata la convenzione, lo sportello in questi ultimi mesi era attivo esclusivamente nella sede comunale del capoluogo, per questioni meramente organizzative e con la costante volontà, ottenute le necessarie autorizzazioni, di offrire il servizio anche a vantaggio dei residenti nella piana. Da mercoledì la Bottega della salute sarà così aperta anche a Querceta ogni mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, il mercoledì con un operatore e il venerdì con due. A seguito di questa riorganizzazione, lo sportello a Seravezza sarà accessibile dal lunedì al giovedì, sempre dalle 9 alle 13. "Un ampliamento del servizio che abbiamo voluto fortemente attuare a vantaggio dei residenti della piana – commenta Stefano Pellegrini, assessore al sociale – la ripartizione dello sportello su due sedi consentirà di far fronte a più richieste, non obbligando necessariamente gli utenti a recarsi a Seravezza". Numerosi i servizi erogati, come l’attivazione della tessera sanitaria e dello Spid, la prenotazione di esami medici, vaccini, la consultazione del proprio fascicolo sanitario, la stampa di referti medici, il pagamento del ticket, la scelta del proprio medico, l’ausilio nella corretta compilazione delle domande per accedere ai vari servizi, come l’iscrizione alle scuole, alle colonie o a quello per la nuova graduatoria degli alloggi Erp. Per info: 0584 757706 o alla email [email protected].