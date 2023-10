Bottega della salute. Riparte il servizio

Dal 15 dicembre sarà nuovamente attiva la Bottega della Salute, il servizio che rappresenta un prezioso punto di riferimento per quanti non hanno familiarità con la tecnologia. Il Comune ha infatti partecipato al bando di Anci Toscana per accedere alla disponibilità di due operatori che garantiranno l’apertura dello sportello. Da metà dicembre, dunque, saranno aperte due postazioni nella sede centrale del municipio dove i giovani del servizio civile garantiranno la presenza cinque giorni su sette, per un totale di 25 ore settimanali, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Garantiranno un supporto nell’ambito delle relazioni con il pubblico, con sostegno e orientamento per le fasce deboli in merito a misure, agevolazioni, bandi, svolgendo quelle operazioni che mettono in difficoltà gli anziani o quanti non avvezzi a utilizzare le nuove tecnologie. Rivolgendosi alla Bottega della salute sarà infatti possibile prenotare esami medici, vaccini, consultare il proprio fascicolo sanitario, far stampare referti medici, pagare il ticket, attivare lo Spid e la tessera sanitaria, scegliere il proprio medico e via dicendo. Sono trenta le botteghe della salute che partiranno a metà dicembre sul territorio toscano e che si affiancheranno alle circa 130 già attive, tre ricadono nella provincia di Lucca che vede, assieme a Seravezza, i comuni di Altopascio e di Pescaglia. "Un servizio importante per il nostro territorio - commenta l’assessore al sociale Stefano Pellegrini - come è stato constatato nel passato. Rivolgendosi alla Bottega della salute sarà possibile trovare giovani motivati ad affiancare i cittadini nelle diverse pratiche sanitarie o comunali. Il servizio sarà gratuito e aperto a quanti trovano difficoltà con le procedure digitali".