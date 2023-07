Bottega della salute Bando per i giovani

Un anno in Comune col servizio civile universale: è l’opportunità che viene offerta a due giovani, tra i 18 e i 28 anni, attraverso il bando aperto sino alle 14 del 28 settembre. Si tratta del progetto “Botteghe della salute. Inclusione digitale nei piccoli comuni della Toscana”. "Siamo felici per questo nuovo bando - commenta l’assessore al sociale Stefano Pellegrini - trattandosi di un servizio che si è rivelato importante, capace di offrire sostegno ai cittadini per il disbrigo di diverse pratiche come prenotazione di visite ed esami medici, consultazione del fascicolo sanitario, l’attivazione della tessera sanitaria e dello Spid". Il progetto prevede un orario di 25 ore settimanali su cinque giorni, per 12 mesi, a fronte di un compenso mensile di 507,30 euro. Non può presentare domanda chi ha svolto attività di servizio civile nazionale e chi abbia in corso o abbia avuto rapporti di lavoro o collaborazione retribuita con l’ente. Domanda dalla piattaforma https:domandaonline.serviziocivile.it