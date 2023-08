Boschetto spelacchiato "Lavori senza criterio"

Il Comitato punta il dito contro le condizioni in cui versa il bosco della Versilia. "Sapete perché è a pois il terreno dove hanno voluto fare un pratino? – si legge in una nota del comitato – e perché ci sono delle aree tondeggianti verdi nel pratino di erba secca? Sono le aree che erano occupate dagli alberi caduti e l’amministrazione, senza ascoltare associazioni ed esperti, è entrata con le ruspe, ha spianato, divelto, sradicato le ceppaie, concimato per creare il pratino all’inglese. Le radici di quegli alberi avevano intessuto relazioni con le ife fungine, le micorrize, e sono loro che mantengono l’erba più verde". Insomma, a detta del comitato, un lavoro fatto tutt’altro che a mestiere. "Se avessero lasciato le ceppaie, avrebbero ributtato, perché gli alberi hanno questa capacità, e si sarebbe ancora più mantenuta la wood wibe web per difendere il suolo e l’humus e ricostruire più velocemente un ambiente boscato".