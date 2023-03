Borzonasca candidato sindaco Il centrosinistra correrà unito "Ora al lavoro sul programma"

Il verdetto è arrivato martedì sera: Lorenzo Borzonasca sarà il candidato sindaco di tutto il centrosinistra. Un fatto storico per la coalizione, che a differenza del centrodestra – in campo con due candidati – correrà unito dopo tanto tempo. Decisivo l’ultimo incontro del “Tavolo di confronto forze progressiste civiche ambientaliste di Pietrasanta“ che racchiude otto sigle, ossia Pd, Prc, Sinistra italiana, Possibile, Europa Verde, Articolo 1, Insieme per Pietrasanta (di cui Borzonasca è capogruppo) e simpatizzanti e attivisti dei Cinque Stelle.

"È stata una bella pagina democratica – scrivono – in cui ci siamo confrontati e ritrovati intorno a un progetto nuovo incentrato su dialogo e condivisione con i cittadini. Al centro metteremo ambiente e tutela del territorio, una nuova stagione della cultura ed espositiva, centralità delle frazioni, no a nuove aree industriali e artigianali, che saranno riqualificate, chiusura e bonifica di Cava Fornace, ripopolamento del centro storico, consumo zero di suolo e molto altro. Il sì di Lorenzo, è un atto di responsabilità e coraggio: avanti insieme per una nuova stagione per Pietrasanta". Con Borzonasca che rivolge il suo pensiero a Claudia Dinelli (Pd), inizialmente disponibile a candidarsi per poi fare un passo indietro: "Questo percorso, senza Claudia, non sarebbe esistito. La sua volontà è stata di riavvicinare le persone a votare con il metodo più democratico: il confronto. Ha dimostrato un senso del dovere e amore della propria città mantenendo il riserbo. Se lo vorrà sarà al mio fianco per continuare il lavoro iniziato 5 anni fa, dimostrando che è finito il tempo della politica divisiva: temi e progetti sono l’unico modo per ottenere credibilità ed efficenza, senza personalismi".

Daniele Masseglia